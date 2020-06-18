Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боярский позитивно оценил изменения в политике Telegram 

Парламентская газета и ещё 124 1 час назад
Боярский оценил изменения в политике Telegram
Фото: ЮРИЙ ПАРШИНЦЕВ / ПГ
Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram. Это было сделано по согласованию с Генпрокуратурой, сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 18 июня. Если сторонам удалось прийти к согласию, это шаг взвешенный и обоснованный, заявил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«Изначально блокировка была введена потому, что мессенджер не предоставил ключи шифрования. Если их политика по этому вопросу изменилась, и ключи были получены — это шаг взвешенный и обоснованный», — сказал он.
Парламентарий подчеркнул, что в целом вся ситуация, развернувшаяся вокруг Telegram в последние годы, — достаточно странная. Она не самым лучшим образом сказалась на репутации регулятора, поскольку несмотря на все попытки ограничить доступ, люди по-прежнему продолжали общаться и читать Telegram-каналы. Что придало мессенджеру дополнительную популярность и сыграло на руку его администрации, добавил Сергей Боярский.
В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули, что ведомство «позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму». Именно этим объясняется принятое совместно с Генпрокуратурой решение об отмене блокировок мессенджера.
Напомним, Telegram Messenger LLP внесли в реестр организаторов распространения информации внесли три года назад — в июле 2017 года. А с апреля 2018 года было принято решение об ограничении доступа в мессенджер. Это было наказанием за отказ администрации Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений. Однако несмотря на многочисленные попытки полностью заблокировать мессенджер Роскомнадзору не удалось, и у многих пользователей Telegram продолжает работать.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Парламентская газета: последние новости
Володин рассказал, кто будет после Путина Володин рассказал, кто будет после Путина Президент рассказал о звонках внуков в Кремль Президент рассказал о звонках внуков в Кремль Генпрокуратура заинтересовалась клонами сайта голосования по поправкам в Конституцию Генпрокуратура заинтересовалась клонами сайта голосования по поправкам в Конституцию
Комментарии 1
Политика , Сергей Боярский , ФСБ , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , Госдума , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Медведев предупредил о войне
Медведев предупредил о войне
«Придется штурмовать»: ФСБ пришла в захваченный монастырь
«Придется штурмовать»: ФСБ пришла в захваченный монастырь
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение