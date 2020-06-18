Боярский оценил изменения в политике Telegram

Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram. Это было сделано по согласованию с Генпрокуратурой , сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 18 июня. Если сторонам удалось прийти к согласию, это шаг взвешенный и обоснованный, заявил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский

«Изначально блокировка была введена потому, что мессенджер не предоставил ключи шифрования. Если их политика по этому вопросу изменилась, и ключи были получены — это шаг взвешенный и обоснованный», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что в целом вся ситуация, развернувшаяся вокруг Telegram в последние годы, — достаточно странная. Она не самым лучшим образом сказалась на репутации регулятора, поскольку несмотря на все попытки ограничить доступ, люди по-прежнему продолжали общаться и читать Telegram-каналы. Что придало мессенджеру дополнительную популярность и сыграло на руку его администрации, добавил Сергей Боярский.

В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули, что ведомство «позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму». Именно этим объясняется принятое совместно с Генпрокуратурой решение об отмене блокировок мессенджера.