Путин заявил об успехе мер по гособоронзаказу 

«Я знаю, что система, которая была введена в последнее время, работает», — передает слова Путина РИА «Новости».

Чиханчин, в свою очередь, заметил, что свои результаты по гособоронзаказу принес «задел, который был сделан еще в 2016 году».

«Мы значительно сократили сомнительные операции — падение на 35–37%. А по ряду направлений — в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу», — заметил глава Росфинмониторинга.

Чиханчин отметил, что обстановка в этой сфере стабилизировалась, теперь ее нужно «просто удержать на этом направлении».