Путин заявил об успехе мер по гособоронзаказу 

Меры по гособоронзаказу сработали, система, которую ввели в последнее время, работает, сказал президент Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
«Я знаю, что система, которая была введена в последнее время, работает», — передает слова Путина РИА «Новости».
Чиханчин, в свою очередь, заметил, что свои результаты по гособоронзаказу принес «задел, который был сделан еще в 2016 году».
«Мы значительно сократили сомнительные операции — падение на 35–37%. А по ряду направлений — в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу», — заметил глава Росфинмониторинга.
Чиханчин отметил, что обстановка в этой сфере стабилизировалась, теперь ее нужно «просто удержать на этом направлении».
В начале апреля вице-премьер Юрий Борисов заявил, что выполнение гособоронзаказа ведется строго в утвержденном графике даже в условиях эпидемии коронавируса — на тот момент гособоронзаказ был выполнен более чем на 70%.