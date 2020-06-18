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Путин заявил об успехе мер по гособоронзаказу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Путин заявил об успехе мер по гособоронзаказу
Фото: РИА Новости
Меры по гособоронзаказу сработали, система, которую ввели в последнее время, работает, сказал президент Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
«Я знаю, что система, которая была введена в последнее время, работает», — передает слова Путина РИА «Новости».
Чиханчин, в свою очередь, заметил, что свои результаты по гособоронзаказу принес «задел, который был сделан еще в 2016 году».
«Мы значительно сократили сомнительные операции — падение на 35–37%. А по ряду направлений — в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу», — заметил глава Росфинмониторинга.
Чиханчин отметил, что обстановка в этой сфере стабилизировалась, теперь ее нужно «просто удержать на этом направлении».
В начале апреля вице-премьер Юрий Борисов заявил, что выполнение гособоронзаказа ведется строго в утвержденном графике даже в условиях эпидемии коронавируса — на тот момент гособоронзаказ был выполнен более чем на 70%.
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Комментарии 1
Политика , Юрий Борисов , Юрий Чиханчин , Владимир Путин , Росфинмониторинг , РИА Новости
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