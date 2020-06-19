«Собака лает, а караван идет»: В Крыму высмеяли санкции ЕС

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По его словам, полуостров и его жители даже не заметили и не станут обращать внимание на «очередной выхлоп Евросоюза», поскольку от его воздействия скоро не останется и следа благодаря растущей экономике региона.

— Как говорится, собака лает, а караван идет, — отметил Мурадов в разговоре с РИА Новости.

Постпред также обратил внимание, что наложение очередных ограничительных мер свидетельствует о нежелании Европы заниматься решением собственных проблем, хотя множество местных экспертов, как утверждает Мурадов, неоднократно объясняли вред крымских санкций.

— Антироссийская политика не только находится на грани развала, но и грозит привнести раскол в сами союзнические отношения между европейцами, — полагает зампредседателя правительства Крыма.

Ранее Совет ЕС издал заявление, в котором сообщается о продлении рестрикций против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения Крыма с Россией. Санкции будут действовать до 23 июня 2021 года.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН . По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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