«Собака лает, а караван идет»: В Крыму высмеяли санкции ЕС

Решение продлить санкции в отношении России является частью «глухих хлопот Европейского союза» и не имеет большого значения, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов в пятницу, 19 июня.
По его словам, полуостров и его жители даже не заметили и не станут обращать внимание на «очередной выхлоп Евросоюза», поскольку от его воздействия скоро не останется и следа благодаря растущей экономике региона.
— Как говорится, собака лает, а караван идет, — отметил Мурадов в разговоре с РИА Новости.
Постпред также обратил внимание, что наложение очередных ограничительных мер свидетельствует о нежелании Европы заниматься решением собственных проблем, хотя множество местных экспертов, как утверждает Мурадов, неоднократно объясняли вред крымских санкций.
— Антироссийская политика не только находится на грани развала, но и грозит привнести раскол в сами союзнические отношения между европейцами, — полагает зампредседателя правительства Крыма.
Ранее Совет ЕС издал заявление, в котором сообщается о продлении рестрикций против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения Крыма с Россией. Санкции будут действовать до 23 июня 2021 года.
Крымский вопрос
Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.
Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».
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