Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга

"Президент сегодня продолжает в Кремле работать, у него несколько встреч. Из них (одна) будет публичной — выслушает очередной доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчина", — рассказал Песков журналистам о рабочем графике президента в четверг.

По его словам, Путин традиционно выслушивает доклад от главы

Росфинмониторинга.

Также Песков отметил, что в этом году мониторится ситуация в расходовании бюджетных средств, в частности, при реализации нацпроектов. В этом году также расходуются средства на борьбу с распространением коронавируса, и это станет дополнительной нагрузкой на ведомство Чиханчина.