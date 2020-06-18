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Путин в четверг заслушает доклад главы Росфинмониторинга 

РИА Новости 2 часа назад
Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Фото: РИА Новости
Президент РоссииВладимир Путин в четверг проведет несколько встреч, публичным станет доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, заявил пресс-секретарь главы государстваДмитрий Песков
"Президент сегодня продолжает в Кремле работать, у него несколько встреч. Из них (одна) будет публичной — выслушает очередной доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчина", — рассказал Песков журналистам о рабочем графике президента в четверг.
По его словам, Путин традиционно выслушивает доклад от главы
Росфинмониторинга.
Также Песков отметил, что в этом году мониторится ситуация в расходовании бюджетных средств, в частности, при реализации нацпроектов. В этом году также расходуются средства на борьбу с распространением коронавируса, и это станет дополнительной нагрузкой на ведомство Чиханчина.
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Политика , Дмитрий Песков , Юрий Чиханчин , Росфинмониторинг
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