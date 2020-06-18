«Народного» депутата Наливкина арестовали 

Актер, играющий депутата Виталия Наливкина, был арестован и оштрафован. Об этом автор YouTube-канала Barakuda Андрей Клочков сообщил РИА Новости.

Наливкин, как сообщал «Рамблер», — вымышленный председатель несуществующего исполнительного комитета Уссурийска. На канале Barakuda публикуются юмористические видео, в которых депутат решает проблемы города, например, очищает озеро с помощью чистящего средства «Доместос» (Domestos) и срывает концерт немецкой группы «Раммштайн» (Rammstein).

9 июня на канале было размещено видео, в котором Наливкин участвует в аресте подполковника за коррупцию. 11 июня в управлении Министерства внутренних дел (МВД) России по Приморскому краю заявили, что режиссер ролика выразил неуважение к органам государственной власти и дискредитировал сотрудников органов внутренних дел, в связи с чем начата проверка.

Сегодня Клочков сообщил, что некоторое время назад актер, играющий Наливкина, был арестован на пять суток и оштрафован на тысячу рублей за совершение правонарушения, предусмотренного статьей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Мелкое хулиганство».