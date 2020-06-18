Лавров прибыл в Белград

Лавров в отличие от других членов своей команды вышел из самолета без маски, сербский министр также выделялся на фоне встречающих отсутствием медицинской маски и перчаток. В Белграде официально сняты ограничительные санитарные меры. Однако сербские журналисты и дипломаты соблюдают меры предосторожности.

Из аэропорта министры отправились в президентский дворец на встречу с сербским лидером Александаром Вучичем.

Фотографы и видеооператоры были допущены на протокол. Беседа проходит также без масок.

В Сербии от коронавируса умерли 257 человек, заразилось 12 522.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России. С 3 апреля по 18 мая российский сводный отряд провел полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов более чем в 40 населенных пунктах республики. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1,685 млн кв. м внутренних помещений, около 500 тыс. кв. м дорог. Восемь медицинских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированного коронавирусом.