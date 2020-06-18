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Германия пригрозила России новыми санкциями за убийство соратника Басаева 

Lenta.ru и ещё 7 54 минуты назад
Германия может принять дополнительные ограничительные меры против России из-за убийства чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году. Санкциями российскому государству пригрозил на конференции министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает Stuttgarter Zeitung
«Федеральное правительство оставляет за собой право принять дальнейшие меры в связи с этим случаем», — цитирует издание министра.
Ранее 18 июня стало известно, что немецкая генпрокуратура предъявила официальные обвинения в убийстве Хангошвили россиянину Вадиму К. Следствие допускает, что он действовал по указанию из Москвы и связан с российскими государственными структурами.
В начале июня немецкое министерство юстиции заявило, что Россия проигнорировала запросы ФРГ, связанные с этим делом, и не оказала необходимой помощи в расследовании.
В декабре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине осложнило отношения между Россией и ФРГ.
В августе 2019 года в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Зелимхан Хангошвили. По мнению ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.
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Политика , Видео , Аслан Масхадов , Шамиль Басаев , Зелимхан Хангошвили , Министерство обороны , Имарат Кавказ , Минюст РФ , Германия
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