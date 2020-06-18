Как собираются остановить «Северный поток-2»

США даже немецким городам и ведомствам угрожают новыми санкциями. Многомиллиардному проекту «Северный поток — 2» грозит опасность превратиться в долгострой. Это противоречит международному праву, однако эксперты не исключают, что американцам удастся добиться своего.

Черные трубы, которые еще несколько месяцев назад должны были быть уложены на дно Балтийского моря, сейчас штабелями лежат на причале: сотни труб в порту, тысячи — на товарной станции. Они — наглядное свидетельство геополитического противоборства между Москвой и Вашингтоном, борьбы за газ, деньги и власть.

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Трубы в порту Мукран на острове Рюген — недостающие детали «Северного потока — 2», газопровода, с помощью которого Россия хочет удвоить свои мощности по прямым поставкам газа в Германию. У «Северного потока — 2» много противников, прежде все американцы. Они ввели санкции, добились остановки строительства и теперь намерены окончательно погубить этот инфраструктурный проект. Для этой цели Конгресс США разрабатывает новый санкционный закон.

США не могли не заметить, что в порту Мукран пришвартованы два судна с большими кранами, на которых, помимо немецких, развиваются и российские флаги: «Фортуна» и «Академик Черский». Их задача — завершить строительство «Северного потока — 2», чего бы это ни стоило. В ближайшие недели должны начаться работы по укладке труб последнего отрезка газопровода. В следующем году «Северный поток — 2» может быть введен в эксплуатацию. Конечно, если все пойдет по плану.

Соединенные Штаты намерены не допустить этого. Поэтому они угрожают каждому, кто помогает русским судам. Никто из прямо или косвенно участвующих в проекте — от доставщиков еды до страховщиков — не может чувствовать себя в безопасности.

Длинный санкционный список США

Президент США Дональд Трамп а понедельник вечером прошелся по Германии:

«Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а потом мы должны защищать Германию от России? Как это должно работать? Так это не работает».

В европейской энергетике растет нервозность. Становится все более вероятным, что американцы добьются своего. После длящегося уже несколько лет противоборства дело с «Северным потоком — 2» вступает в завершающую фазу.

Длинная рука сверхдержавы дотянулась и до ратуши Засница — до письменного стола бургомистра Франка Крахта (Frank Kracht). Из-за того, что город Засниц владеет 90% порта Мукран, а Крахт — акционер порта, скоро и он может оказаться в санкционном списке США.

Крахт осознает, что происходит.

«Они планируют ввести не только экономические санкции, но и персональные, — говорит он. — Это означает, что я больше не смогу ездить в США».

Например, в Порт Вашингтон, город-побратим Засница в штате Висконсин.

Соединенные Штаты Америки против Франка Крахта: эта ситуация — свидетельство абсурдного положения вещей, сложившегося в результате драмы вокруг «Северного потока — 2».

Правительство ФРГ также опасается, что немецкие руководители могут попасть под прицел сверхдержавы. Как гласит один из внутренних анализов ситуации,

«согласно представленному законопроекту, даже административная работа государственных ведомств, связанная со строительством или эксплуатацией газопровода, может подпасть под санкции». Городская администрация — именно такое «государственное ведомство». «Впервые санкции будут направлены против ведомств (дружественных) правительств или даже против самих правительств».

Нарушение международного права

Из 160 километров труб, которые в общей сложности осталось проложить, чтобы достроить две параллельные нитки газопровода общей длиной в 1200 километров, большая часть должна быть уложена в территориальных водах Дании. В исключительной экономической зоне у побережья Германии, то есть в зоне ответственности Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH), по его собственным данным, не достроены еще 16,5 километров трубопровода.

Ведомство горного надзора Штральзунда обязано принять этот участок трубопровода, то есть объявить его «пригодным к эксплуатации», если он будет достроен. Поэтому и это ведомство может попасть в поле зрения американцев. Как Ведомство горного надзора будет реагировать на санкционные угрозы, неясно. Оно пока не ответило на соответствующий запрос нашей газеты.

С точки зрения правительства ФРГ и многих экспертов, санкции, вводимые в отношении «Северного потока — 2», являются нарушением международного права. Эти так называемые вторичные санкции направлены против предприятий, которые не подпадают под юрисдикцию США. Но на действенность штрафных мер подобные юридические возражения совершенно не влияют.

Достройка газопровода — гонка со временем

Еще в декабре одной угрозы санкциями оказалось достаточно, чтобы удалить со стройки судна-трубоукладчики швейцарской специализированной фирмы «Оллсиз» (Allseas), работавшей по договору с Nord Stream 2 AG.

Вообще-то принятый тогда закон предусматривал переходный период. Его фирме «Оллсиз» вполне хватило бы, чтобы проложить оставшиеся 6% трубопровода. Поэтому сенатор-республиканец Тед Круз (Ted Cruz) написал письмо, в котором пригрозил владельцам «Оллсиз» уничтожить их компанию экономически. Фирма немедленно прекратила работу и увела свои суда.

Поэтому русским пришлось ввести в дело свои собственные, менее приспособленные для подобных работ суда. Как говорят источники внутри отрасли, «Академик Черский» проходит дооснащение, чтобы иметь возможность быстро выполнить оставшиеся работы.

По сведениям инсайдеров, на судне устанавливают новое сварочное оборудование. Газпром , бывший до последнего времени владельцем «Академика Черского», якобы недавно аннулировал конкурс среди страховщиков, которые должны были застраховать дооснащение «Академика Черского» дополнительными сварочными приборами. Теперь владельцем судна значится уже не Газпром, а совместное предприятие двух его дочерних фирм. Вероятно, это тоже одна из защитных мер против американских санкций.

Достройка газопровода — гонка со временем. Но американцы учли и это, как отметило правительство ФРГ в своем анализе ситуации: «Законопроект предусматривает, что содержащиеся в нем поправки будут, предположительно, введены задним числом на момент вступления в силу первого санкционного закона» в декабре прошлого года. Этот ход может вынудить компании уже сейчас прекратить сотрудничество с Nord Stream 2 AG, то есть еще до того, как закон вообще будет принят Конгрессом.

Особенно пугливы страховщики. Они быстро реагируют на вновь возникающие риски. «Это можно было видеть на примере Ирана. Американцы еще даже речи не завели о санкциях против страны, а страховщики уже вышли из дела», — говорит один из инсайдеров отрасли. То, что немецкие страховые и перестраховочные компании сотрудничают с Nord Stream 2 AG, в отрасли считается фактом. Но официально комментариев никто не дает.

Обеспечить соблюдение санкций

В данной ситуации для Газпрома и Nord Stream 2 AG будет непросто довести проект до конца. Даже если им удастся справиться с строительно-техническими трудностями, риски сохранятся. Nord Stream 2 AG будет обязана представить властям доказательства, что газопровод соответствует всем техническим требованиям. Компания подрядила для этих целей сертификационную фирму DNV GL, возникшую в результате слияния компаний Det Norske Veritas и Germanischer Lloyd.

DNV GL — международная компания, оказывающая услуги предприятиям морской отрасли, нефтегазовой промышленности и энергетики. Может ли DNV GL позволить себе оказаться в санкционном списке США?

На соответствующий запрос пресс-служба DNV GL коротко ответила: компания получила от Nord Stream 2 AG заказ на проведение сертификационных работ. Компания соблюдает все договоры, законы и торговые предписания и располагает системой для соблюдения санкций. Но инсайдеры отрасли сомневаются, что DNV GL не поддастся на угрозы.

Тем не менее одна возможность все-таки остается: если DNV GL выйдет из игры, то как минимум датские разрешающие органы согласятся на ее замену, потому что датское энергетическое ведомство, выдавая разрешение на «Северный поток — 2», не ставило конкретных требований относительно классификационной компании. Nord Stream 2 AG должна лишь обеспечить соблюдение тех стандартов, на основе которых было выдано разрешение, подчеркнул официальный представитель датского энергетического ведомства.

Таким образом, Nord Stream 2 AG вольна выбрать другую классификационную компанию. В отрасли говорят, что российская сторона подумывает о том, чтобы поручить эту работу российской сертификационной фирме.

Может ли «Северный поток — 2» остаться незавершенным?

Круг компаний, занятых в проекте «Северный поток — 2» и поэтому рискующих попасть в поле зрения США, велик. В зависимости от интерпретации законопроекта инсайдеры отрасли насчитывают от 40 до 100 фирм, на которых американцы могут обратить внимание.

Если многие компании испугаются, может произойти то, что российская сторона еще несколько месяцев назад считала практически невозможным: «Северный поток — 2» останется незавершенным. В таком случае проект, в который было вложено 9,5 миллиардов, превратится в подводный долгострой.

Это ощутимо отразится на ценах на энергию в Европе. По прогнозам Энергетического института при Университете Кельна (EWI), после начала эксплуатации газопровода цены на газ в ЕС заметно сократились бы.

«Больше всего от этого выиграли бы, помимо Германии, которая напрямую связана с газопроводом, страны, подключенные к немецкой газовой сети, такие как Польша, Дания или Нидерланды», — говорит Симон Шульте (Simon Schulte) из EWI.

Благодаря хорошо интегрированному внутреннему газовому рынку ЕС позитивные ценовые и иные положительные синергетические эффекты могли бы распространиться по Европе. По расчетам EWI, это привело бы к росту благосостояния европейских потребителей на несколько миллиардов евро в год: в 2021 году — на 4,8 миллиардов, в 2030 году — на 3,8 миллиарда и в 2040 году — на 2,7 миллиарда.

«В противном же случае, если «Северный поток —2" не заработает, то европейские потребители лишатся этих преимуществ. Недостающие объемы газа, недопоставленные через „Северный поток — 2", придется компенсировать российским импортом газа через Украину, а также сжиженным природным газом (СПГ) из-за океана, что приведет к соответствующему повышению цен“, — объясняет Шульте.

Американцы, сами экспортирующие СПГ, надеются заполучить часть этого бизнеса в Европе, заменив так называемым „газом свободы“ трубопроводный газ из России.

Европейские компании, участвующие в финансировании проекта „Северный поток — 2“, с озабоченностью наблюдают за происходящим. Если санкции будут введены, то это станет „явным шагом к эскалации с неприкрытым вмешательством в суверенитет ЕС и его энергетическую безопасность“, говорит шеф компании Uniper Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck). Помимо Uniper, инвесторами проекта являются компании Engie, OMV, Shell и Wintershall Dea.

По мнению засницкого бургомистра Франка Крахта, правительство ФРГ должно предпринять последнюю попытку уговорить американцев отказаться от своих планов.