Путин оценил экономические резервы России 

Президент России Владимир Путин заявил, что у экономики страны есть резервы и успешные модели для существенного повышения производительности труда и эффективности во всех сферах.
"Всё, о чем мы сегодня говорили, ещё раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального, причем существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах", — заявил Путин в пятницу на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавирусной инфекции COVID-19.