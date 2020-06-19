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Путин оценил экономические резервы России 

РИА Новости и ещё 60 49 минут назад
Путин оценил экономические резервы России
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что у экономики страны есть резервы и успешные модели для существенного повышения производительности труда и эффективности во всех сферах.
"Всё, о чем мы сегодня говорили, ещё раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального, причем существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах", — заявил Путин в пятницу на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавирусной инфекции COVID-19.
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