У главы минздрва Удмуртии выявили коронавирус 

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Тест главы минздрава Удмуртии Георгия Щербака на коронавирусную инфекцию пришел положительный. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Министр отметил, что полостью изолировался и выполняет все рекомендации врачей. Пока заболевание у чиновника протекает бессимптомно.

Все контактные лица уже были протестированы, результаты у всех отрицательные.

В штабе подчеркнули, что все члены правительства республики регулярно проходят тестирование на коронавирус.