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У главы минздрва Удмуртии выявили коронавирус 

ИА Regnum и ещё 8 1 час назад
У главы минздрва Удмуртии выявили коронавирус
Фото: ТАСС
Тест главы минздрава Удмуртии Георгия Щербака на коронавирусную инфекцию пришел положительный. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Министр отметил, что полостью изолировался и выполняет все рекомендации врачей. Пока заболевание у чиновника протекает бессимптомно.
Все контактные лица уже были протестированы, результаты у всех отрицательные.
В штабе подчеркнули, что все члены правительства республики регулярно проходят тестирование на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая глава республики Александр Бречалов сообщил, что у него выявлен коронавирус. Ранее о положительном тесте на коронавирус сообщила министр соцполитики и труда республики Татьяна Чуракова. Оба чиновника уже выздоровели и продолжат активно работать.
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Политика , Александр Бречалов , Минздрав РФ , Удмуртская Республика
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