Путин поздравил Соломина

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Народный артист СССР (1988), Герой Труда РФ (2020). С 1988 г. по н. в. Юрий Соломин является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. В общей сложности сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе таких, как "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить…" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2001).