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Путин поздравил Юрия Соломина с 85-летием

ТАССиещё 2
34 минуты назад
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Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина с 85-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
Путин поздравил Соломина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Долгие годы Вы преданно служите искусству, радуете любителей театра и кинематографа глубокими, интересными актерскими и режиссерскими работами. И конечно, во многом благодаря Вам, Вашему подвижничеству в знаменитом Малом театре воплощаются в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы, поддерживается особая творческая, духовная атмосфера, которой по праву славится эта легендарная сцена", - подчеркнул президент.
Путин пожелал Соломину успехов, здоровья и благополучия, а также поздравил художественного руководителя с присвоением звания Героя Труда РФ.
Ранее в интервью ТАСС Соломин рассказал, что отметит юбилей в кругу родных и близких.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Народный артист СССР (1988), Герой Труда РФ (2020). С 1988 г. по н. в. Юрий Соломин является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. В общей сложности сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе таких, как "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить…" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2001).
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Политика,Юрий Соломин,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Россия
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