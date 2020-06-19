Кремль опроверг «игру Путина на Трампе как на скрипке»

23 июня, как сообщал «Рамблер», в продаже должны появиться мемуары бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона . Позавчера отрывки из книги были опубликованы в ряде американских средств массовой информации. В них сказано, что Путин может играть на Трампе, как на скрипке.

«Не может», — заявил сегодня Песков.

Он заверил, что президент России не считает президента США человеком, который легко поддается манипулированию, а также неоднократно высказывал свое мнение о нем в интервью.