Кремль опроверг «игру Путина на Трампе как на скрипке»

Президент России Владимир Путин не может играть на президенте США Дональде Трампе, как на скрипке. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
23 июня, как сообщал «Рамблер», в продаже должны появиться мемуары бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Позавчера отрывки из книги были опубликованы в ряде американских средств массовой информации. В них сказано, что Путин может играть на Трампе, как на скрипке.
«Не может», — заявил сегодня Песков.
Он заверил, что президент России не считает президента США человеком, который легко поддается манипулированию, а также неоднократно высказывал свое мнение о нем в интервью.
В опубликованных отрывках из мемуаров Болтона тот заявил, что Трампу лично нравятся такие диктаторы, как глава Китая Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также бывший советник американского президента обвинил того в попытке добиться помощи Си Цзиньпина в переизбрании на новый срок в 2020 году в обмен на прекращение расследования ряда уголовных дел против китайских компаний.