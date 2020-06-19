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Песков заговорил о манипулировании Путина Трампом 

Артём Кульша и ещё 7 16 минут назад
Кремль опроверг «игру Путина на Трампе как на скрипке»
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин не может играть на президенте США Дональде Трампе, как на скрипке. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
23 июня, как сообщал «Рамблер», в продаже должны появиться мемуары бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Позавчера отрывки из книги были опубликованы в ряде американских средств массовой информации. В них сказано, что Путин может играть на Трампе, как на скрипке.
«Не может», — заявил сегодня Песков.
Он заверил, что президент России не считает президента США человеком, который легко поддается манипулированию, а также неоднократно высказывал свое мнение о нем в интервью.
В опубликованных отрывках из мемуаров Болтона тот заявил, что Трампу лично нравятся такие диктаторы, как глава Китая Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также бывший советник американского президента обвинил того в попытке добиться помощи Си Цзиньпина в переизбрании на новый срок в 2020 году в обмен на прекращение расследования ряда уголовных дел против китайских компаний.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Джон Болтон , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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