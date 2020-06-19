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Кремль опроверг «игру Путина на Трампе как на скрипке» 

Lenta.ru и ещё 3 58 минут назад
Кремль опроверг «игру Путина на Трампе как на скрипке»
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин не может играть на президенте США Дональде Трампе «как на скрипке». Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова о манипулировании американским лидером. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 19 июня.
«Нет, Путин не может играть на Трампе как на скрипке. Не считает американского коллегу таковым», — сказал Песков.
Так он прокомментировал заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российский лидер может манипулировать американским коллегой.
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Политика , Дмитрий Песков , Джон Болтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , США
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