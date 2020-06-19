Кремль опроверг «игру Путина на Трампе как на скрипке» 

Президент России Владимир Путин не может играть на президенте США Дональде Трампе «как на скрипке». Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова о манипулировании американским лидером. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 19 июня.
«Нет, Путин не может играть на Трампе как на скрипке. Не считает американского коллегу таковым», — сказал Песков.
Так он прокомментировал заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российский лидер может манипулировать американским коллегой.