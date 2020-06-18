Без нацистов и Гитлера: какой истории учат украинцев

Украинские школьники сдали пробные экзамены по истории страны. Неприятие советского прошлого и «агрессия» России уже не вызывают удивления, однако в этом году в выпускных заданиях не встретить такие слова, как «нацисты», «Гитлер» и ряд других. Нет в вопросах и Крыма и Донбасса, а Великая Отечественная война превратилась в «советско-немецкую».

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В украинских школах прошли два пробных этапа Внешнего независимого оценивания (ВНО) — фактически аналог российского Единого государственного экзамена (ЕГЭ), — тестирование состоялось по ряду предметов, но особый интерес вызывает тренировка абитуриентов по истории Украины

В последнее время отношение киевских властей к этому предмету можно назвать предвзятым, современные учебники истории идеализируют времена существования Украинской национальной республики (УНР), появившейся после Октябрьской революции и впоследствии частично преобразованной в УССР. При этом период жизни республики в рамках СССР активно критикуется, как и все связанное с современной Россией.

Эта политика отразилась и на пробных ВНО по истории, пишет «Страна.ua» со ссылкой на тестовые задания. Вопросы затрагивали период с начала XX века по новейшую историю Украины.

К примеру, по той же УНР задания варьировались от того, кто был главой Центральной рады, до имен чиновников республики, вступавших в союз с Польшей . Однако были и достаточно неоднозначные вопросы о главе непризнанной в православии Украинской автокефальной православной церкви Василии Липковском, которого в 1926 году Государственное политическое управление при НКВД РСФСР потребовало отстранить от руководства.

Как отмечает издание, вопрос больше подходит для семинаристов или историков, чем для обычных учеников средних школ.

Но, что примечательно, формулировка задания почти дословно повторяет текст с сайта Института национальной памяти, в задачи которого входит обеспечение всестороннего изучения этапов «борьбы за восстановление государственности Украины в XX веке» и проведение декоммунизации.

В целом это объясняет, почему такой вопрос появился в школьном тесте. Подобная связь задает тон всему ВНО по истории.

Без нацистов и Гитлера

Великой Отечественной войне в тесте внимания почти не уделяется, да и называют ее иначе —

для составителей задания она даже не Вторая мировая война, а лишь советско-немецкая.

По этой теме вопросов только три: кто такие «черносвитники» — боевые подразделения, образованные из гражданских на освобожденных от оккупантов территориях, которых называют «черной пехотой» из-за черных пиджаков. По некоторым оценкам, большинство таких отрядов не проходили боевую подготовку и нередко попадали на поле боя без оружия, а также зачастую в них состояли украинцы.

Второй вопрос касался даты появления Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России), которую идеализируют в современной Украине вместе с ее лидерами, коллаборационистов представляют в качестве борцов за независимость страны. При этом третье задание по «советско-немецкой войне» касается именно дат оккупации территории УССР со стороны нацистов.

При этом именно слов «нацисты», «Гитлер», «СС», «Холокост» в тестах просто нет.

Также создатели ВНО опускают историю одного из лидеров УПА Степана Бендеры и не спрашивают о дивизии СС «Галичина», состоявшей из украинских добровольцев.

Если же говорить о вопросах, посвященных послевоенному периоду Украины — одному из самых успешных в украинской истории, как пишет «Страна.ua», — то они описываются как репрессии и застой. В частности, у школьников спрашивают о советизации Западной Украины, протестах шахтеров в 1989 году, про период застоя во время правления Леонида Брежнева или экономические программы его предшественника Никиты Хрущева.

Новейшей истории Украины, которая обрела независимость почти 30 лет назад, авторы ВНО по истории уделили всего два вопроса: цитата бывшего главы СНБО Александра Турчинова о бегстве президента Украины Виктора Януковича из страны с требованием указать дату и задание по «вооруженной агрессии России» с итогом в заключении Минских соглашений.

Несмотря на упоминание Минских соглашений, создатели в целом упускают войну в Донбассе или крымский вопрос,

делая акцент именно на якобы недружественных действиях Москвы. Во главе угла современной истории Украины, учитывая цитату Турчинова, ставится государственный переворот 2014 года, а остальные знаковые события — как, например, «оранжевая революция» — просто исключаются.

Украинская закономерность

Не совсем понятно, для какого именно среднестатистического школьника мог быть составлен подобный тест по истории, особенно с вопросами по УНР, в которых может разобраться не каждый эксперт, и вырезанным пластом ключевых событий в жизни страны. По той же Великой Отечественной войне нет ничего об освобождении Киева или геноциде на территориях, оккупированных нацистскими захватчиками.

Тест сосредоточен на моментах, высветляющих исключительно текущие аспекты политики Киева по декоммунизации, и в каком-то смысле демонизации советского прошлого Украины. Однако говорить о том, что компоненты исторического образования украинских школьников впервые вызывают вопросы, не приходится.

Еще в мае вспыхнул скандал с украинским учебником, правда, по географии за 8 класс, где

утверждалось, что французы, испанцы португальцы, евреи и турки якобы пришли на свои земли из украинской Галичины — свой вывод авторы сделали на основе исторических названий указанных стран. При этом они исключили из славянских народов белорусов, россиян и болгар, так как их происхождение «угро-финское и балтийское».

Споры по поводу учебника возникли, потому что материал официально был одобрен министерством образования и науки Украины, что кажется достаточно странным на фоне общего содержания. В настоящее время его уже удалили с сайта Института модернизации содержания образования, хотя учебник использовался как минимум два года.