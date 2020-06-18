Лавров оценил отношения между Россией и Сербией 

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"Очень приятно снова быть в Белграде и ощущать чувство второго дома. У нас очень тесные отношения на официальном уровне. Но самое главное, у нас самые добрые, искренние, дружеские и доверительные отношения со всеми нашими сербскими коллегами. Это чувство взаимной помощи и симпатии воспитывалось поколениями, оно направляет вектор стратегического партнерства", — сказал Лавров на встрече в здании сербского МИД.

Он отметил, что никакие "искусственные попытки поломать этот вектор" не увенчаются успехом. "В такой плоскости проще решать любые вопросы двусторонних отношений", — добавил российский министр.