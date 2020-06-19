МИД РФ обвинил США в агрессивности 

Такой вывод был сделан из конечной цели, обозначенной в нём: достижения превосходства США в космосе. Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала, — уверены в министерстве.

Пентагон завершил работу над Стратегией обороны в космосе, направленной на противодействие России Китаю , сообщил зампомощника министра обороны Стивен Китэй. По словам американского военного чиновника, Москва и Пекин якобы планируют развернуть в космосе ядерное и другое вооружение, направленное против Космических сил США.

Представитель Пентагона сослался на случай в 2017 году, когда США заподозрили Россию в испытании некого реактивного снаряда в космосе, а также на заявление командующего Космическими силами США Джона Рэймонда о российских средствах радиоэлектронного подавления американских спутников.

Министры обороны стран — участниц НАТО встретились 17 июня, чтобы обсудить новые российские ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов. Они согласились закупить истребители пятого поколения и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства.

Кроме того, участники конференции решили, что НАТО не будет размещать в Европе новые ракеты с ядерным зарядом, а также призвали Китай принять участие в международных обсуждениях по контролю над ядерными вооружениями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия последовательно на всех доступных международных площадках выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве. При этом в Москве «с настороженностью» относятся к утверждениям о планах страны разместить в космосе оружие против США, сказано в заявлении Роскосмоса