Володин рассказал о жизни после Путина

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все то, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил», — сказал спикер, отвечая на вопрос, можно ли трактовать принимаемые поправки к Конституции, как создание системы на будущее «после Путина».

Володин уверен, что следующий российский лидер продолжил выстраивать то, что сделал Путин, опираясь на заложенный им фундамент. По его словам, Россия может быть только сильной, это и сделал нынешний глава государства.

«Это значит, что после Путина будет Путин, будет продолжатель всего того, что он сейчас сделал и создал», — добавил он.

Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина. Также он рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию.