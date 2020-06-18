Еще один лидер отказался приехать на парад в Москве 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не посетит парад Победы в Москве. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в его пресс-службе.
26 мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.
28 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия надеется, что президент Азербайджана посетит парад на Красной площади в Москве в качестве гостя.
Сегодня Алиев и Путин поговорили по телефону. Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора обсуждались вопросы развития российско-азербайджанских отношений и борьба с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В свою очередь, пресс-служба Алиева сообщила, что разговор состоялся по инициативе президента Азербайджана, а в ходе него он сообщил Путину, что планировал присутствовать на параде в Москве, но не сможет.
Он сообщил это с чувством сожаления, объяснил продлением карантинных мер в Азербайджане и отметил, что вместо него страну на параде представят министр обороны Закир Гасанов и 75 военнослужащих.