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Володин рассказал о России после Путина
Lenta.ru
1 час назад
Комментарии
2
Председатель
Государственной думы
Вячеслав Володин
дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, кто будет после президента России
Владимира Путина
.
Фото:
Lenta.ru
Lenta.ru
Также Володин рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию.
Полное интервью выйдет на «Газете.Ru» в ближайшее время.
Вячеслав Володин занимает должность председателя Госдумы с октября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы
администрации президента России
и руководителем аппарата правительства.
Комментарии
2
Политика
,
Вячеслав Володин
,
Владимир Путин
,
Администрация Президента РФ
,
Госдума
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Газета.Ru
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