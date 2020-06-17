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Володин рассказал о России после Путина

Lenta.ru
1 час назад
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, кто будет после президента России Владимира Путина.
Володин рассказал о России после Путина
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Также Володин рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию.
Полное интервью выйдет на «Газете.Ru» в ближайшее время.
Вячеслав Володин занимает должность председателя Госдумы с октября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы администрации президента России и руководителем аппарата правительства.
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Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Госдума,Газета.Ru,Россия
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