Захарова: Столтенберг ставит все с ног на голову

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Так она прокомментировала интервью генсека НАТО немецкой газете WELT, в котором он призвал страны организации повышать оборонные расходы ввиду растущей российской угрозы у рубежей альянса. "Подобные заявления, конечно, противоречат всему: и логике, и фактам, здравому смыслу, вообще каким-то представлениям о приличии и уважении к людям, которые уже научились пользоваться интернетом. Все ставится с ног на голову, и это говорит об отсутствии у НАТО исторической памяти, утере какой-то ориентации на месте", - отметила Захарова, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Господа, не Россия приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ, несмотря на достигнутые в 1990 году договоренности об отказе от экспансии на восток. О них в НАТО, видимо, тоже забыли", - пояснила официальный представитель МИД РФ. При этом она добавила, что в ряде случаев население вступающих в Североатлантический блок стран было против подобного шага.

В ответ на слова Столтенберга о российской активности в Арктике и Средиземноморье Захарова указала на абсолютную законность деятельности РФ в этих регионах. Так, она напомнила, что с 2015 года Россия участвует в антитеррористической операции в Сирии по официальному приглашению правительства этого государства.

"Российские корабли присутствовали в Средиземном море испокон веков. Возможно, об этом тоже не догадываются в альянсе, и господин Столтенберг не в курсе. Когда российские корабли уже присутствовали в Средиземном море, тогда о НАТО никто не то что не знал, и в помине не было этой "чудесной" организации", - сказала дипломат.

Россия также в полном соответствии с международным правом обеспечивает свою безопасность в Арктике при том, что более 1/5 части страны расположено к северу от Полярного круга.