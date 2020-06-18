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Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде

RT на русскомиещё 18
1 час назад
Комментарии16
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс.
Указ о голосовании по Конституции оспорен в суде
Фото: RT на русскомRT на русском
Сообщается, что иск подан Рудяком Геннадием Ивановичем, ответчиком по нему является президент Владимир Путин.
После изучения судья примет решение, принимать ли его к производству.
Как информирует агентство, 10 июня ВС отказал в принятии аналогичного искового заявления.
Общероссийское голосование по основному закону страны назначено на 1 июля. Изначально оно планировалось на 22 апреля, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса. Жители Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.
Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что сотрудники прокуратуры будут жёстко реагировать на попытки нарушения избирательного законодательства.
Комментарии16
Политика,Игорь Краснов,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,Интерфакс,Россия
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