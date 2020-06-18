Указ о голосовании по Конституции оспорен в суде

Верховный суд России
зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс.
Сообщается, что иск подан Рудяком Геннадием Ивановичем, ответчиком по нему является президент Владимир Путин
.
После изучения судья примет решение, принимать ли его к производству.
Как информирует агентство, 10 июня ВС отказал в принятии аналогичного искового заявления.
Общероссийское голосование по основному закону страны назначено на 1 июля. Изначально оно планировалось на 22 апреля, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса. Жители Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.
Генпрокурор Игорь Краснов
заявил, что сотрудники прокуратуры
будут жёстко реагировать на попытки нарушения избирательного законодательства.