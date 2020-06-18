Указ о голосовании по Конституции оспорен в суде

После изучения судья примет решение, принимать ли его к производству.

Общероссийское голосование по основному закону страны назначено на 1 июля. Изначально оно планировалось на 22 апреля, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса. Жители Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.