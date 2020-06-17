Захарова объяснила партнерство Киева и НАТО

В пятницу в Брюсселе было распространено заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Этот статус предоставляет Украине более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией. Между тем, подчеркнули в альянсе, указанный статус не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО. Украина стала шестой страной - партнером альянса, получившей этот статус наряду со Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией.