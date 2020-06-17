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Захарова: у решения НАТО предоставить Киеву новый статус партнера политическая подоплека

ТАССиещё 4
1 час назад
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Политическая подоплека предоставления Киеву статуса партнера НАТО с расширенными возможностями очевидна, этим решением альянс поощряет деструктивный курс украинских властей. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова объяснила партнерство Киева и НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Что бы в НАТО ни говорили о принятом решении, политическая подоплека очевидна. В условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение минских договоренностей, продолжает вести войну в Донбассе, его просто нельзя оценить иначе, как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что страны НАТО на деле демонстрируют свою незаинтересованность в урегулировании внутриукраинского конфликта. "Иначе будет трудно продолжать пугать обывателей надуманной российской угрозой и осуществлять военную накачку восточного фланга альянса", - заметила дипломат.
В пятницу в Брюсселе было распространено заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Этот статус предоставляет Украине более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией. Между тем, подчеркнули в альянсе, указанный статус не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО. Украина стала шестой страной - партнером альянса, получившей этот статус наряду со Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией.
Комментарии
Политика,Украина,Мария Захарова,НАТО,МИД,Киев
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