Матвиенко назвала кощунством снос памятников в Европе

Она назвала "кощунством" снос памятников личностям, внёсшим вклад в историю, а тем более, воинам Красной Армии, которая обеспечила победу над фашизмом.

Целый ряд статуй убрали в США по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.