Матвиенко назвала кощунством снос памятников в Европе

Ситуация, в которой оказались власти западных стран, вынужденных демонтировать или ремонтировать памятники, была "запущена" ими самими, когда началось уничтожение памятников советским солдатам, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
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Фото: пресс-служба Совета Федерациипресс-служба Совета Федерации
"Когда сносили памятники нашим солдатам, положившим свои жизни за освобождение Европы, они (власти западных стран) думали, что это не про них. А теперь посмотрите, что творится в Европе и США - сносятся памятники их национальным лидерам, национальным героям. Они запустили этот процесс и теперь сами хлебают все это полной ложкой", - заявила Матвиенко на заседании Совфеда.
Она назвала "кощунством" снос памятников личностям, внёсшим вклад в историю, а тем более, воинам Красной Армии, которая обеспечила победу над фашизмом.
Целый ряд статуй убрали в США по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Во Франции вандалы облили краской бюст основателя Пятой республики и ее первого президента генерала Шарля де Голля в регионе О-де-Франс на севере страны.