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Путин заслушает доклад Лихачева о работе Росатома 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Путин заслушает доклад Лихачева о работе Росатома
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в среду обсудит с главой Росатома Алексеем Лихачевым развитие атомной отрасли.
"Сегодня Путин в Кремле, у него продолжаются внутренние встречи и совещания, одно из совещаний у него будет с главой Росатома Лихачевым", — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, руководитель атомной отрасти представит "традиционный доклад". "Многогранная деятельность госкорпорации. Это и внутренние инвестиционные программы, и атомная генерация, и реализация всемирно известных международных проектов, инновационная деятельность", — перечислил темы беседы представитель Кремля. Он уточнил, что эта встреча пройдет в публичном режиме.
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Политика , Другое , Дмитрий Песков , Алексей Лихачев , Владимир Путин , Росатом
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