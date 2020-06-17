Путин заслушает доклад Лихачева о работе Росатома 

"Сегодня Путин в Кремле, у него продолжаются внутренние встречи и совещания, одно из совещаний у него будет с главой Росатома Лихачевым", — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, руководитель атомной отрасти представит "традиционный доклад". "Многогранная деятельность госкорпорации. Это и внутренние инвестиционные программы, и атомная генерация, и реализация всемирно известных международных проектов, инновационная деятельность", — перечислил темы беседы представитель Кремля. Он уточнил, что эта встреча пройдет в публичном режиме.