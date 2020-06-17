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Лавров призвал Южную Корею и КНДР к сдержанности 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Лавров призвал Южную Корею и КНДР к сдержанности
Фото: globallookpress.com
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает Южную Корею и Северную Корею к максимальной сдержанности и проявлению ответственности за ситуацию на Корейском полуострове.
Об этом он сказал в ходе видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран — членов АСЕАН.
«Мы призываем корейские стороны к сдержанности, к проявлению максимальной ответственности за происходящее на полуострове, за поддержание там спокойной, стабильной ситуации», — заявил он.
Лавров выразил надежду, что данный призыв будет услышан в Пхеньяне и Сеуле.
9 июня Пхеньян принял решение о прекращении работы коммуникационных линий с Сеулом, заявив, что КНДР и Южной Корее больше нечего обсуждать за столом переговоров.
16 июня стало известно, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , КНДР , Южная Корея
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