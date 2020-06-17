Лавров призвал Южную Корею и КНДР к сдержанности 

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Об этом он сказал в ходе видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран — членов АСЕАН.

«Мы призываем корейские стороны к сдержанности, к проявлению максимальной ответственности за происходящее на полуострове, за поддержание там спокойной, стабильной ситуации», — заявил он.

Лавров выразил надежду, что данный призыв будет услышан в Пхеньяне и Сеуле.

9 июня Пхеньян принял решение о прекращении работы коммуникационных линий с Сеулом, заявив, что КНДР и Южной Корее больше нечего обсуждать за столом переговоров.

16 июня стало известно, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.