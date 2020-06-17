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В Кремле высказались о сокращении новогодних каникул 

Павел Тиунов и ещё 18 30 минут назад
Кремль не формирует позицию относительно предложения сократить новогодние каникулы в 2021 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, что по вопросу длительности праздников есть устоявшаяся практика, сообщает РИА Новости.
Решен вопрос о сокращении новогодних праздников
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов подготовил законопроект, который предполагает сокращение новогодних каникул в 2021 году.
Предполагается объявить выходными с 1 по 3 января, а также 7 января в связи с празднованием Рождества Христова. Сенатор подчеркнул, что первая рабочая неделя года должна начаться с 4 числа, чтобы компенсировать дни, ставшие нерабочими из-за пандемии коронавируса в текущем году. Таким образом, по мнению парламентария, можно оказать поддержку российской экономике.
Дмирий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле отнеслись к предложению Кутепова, заявил, что руководство страны исходит из уже устоявшейся практики, подчеркнув отсутствие позиции в Кремле на тот счет.
Он также напомнил, что тема продолжительности новогодних каникул муссируется уже не первый год.
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Политика , Видео , Андрей Кутепов , Дмитрий Песков , Совет Федерации , РИА Новости
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