Кремль не формирует позицию относительно предложения сократить новогодние каникулы в 2021 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . По его словам, что по вопросу длительности праздников есть устоявшаяся практика, сообщает РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов подготовил законопроект, который предполагает сокращение новогодних каникул в 2021 году.

Предполагается объявить выходными с 1 по 3 января, а также 7 января в связи с празднованием Рождества Христова. Сенатор подчеркнул, что первая рабочая неделя года должна начаться с 4 числа, чтобы компенсировать дни, ставшие нерабочими из-за пандемии коронавируса в текущем году. Таким образом, по мнению парламентария, можно оказать поддержку российской экономике.

Дмирий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле отнеслись к предложению Кутепова, заявил, что руководство страны исходит из уже устоявшейся практики, подчеркнув отсутствие позиции в Кремле на тот счет.

Он также напомнил, что тема продолжительности новогодних каникул муссируется уже не первый год.