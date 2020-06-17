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В Кремле прокомментировали предложение о сокращении новогодних каникул 

ТАСС и ещё 8 47 минут назад
Кремль исходит из устоявшейся за последние годы практики по длительности новогодних каникул.
"Есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим", — заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году.
Пресс-секретарь главы государства не стал комментировать эту идею, пояснив, что "никакой позиции в Кремле на этот счет нет".
"Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему", — напомнил он.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков
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