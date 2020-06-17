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Путина защищают от коронавируса «две штуки» 

Артём Кульша и ещё 15 38 минут назад
Дезинфекционные туннели обеспечивают безопасность здоровья президента России Владимира Путина в Кремле и в Ново-Огареве. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Дезинфекционные туннели обрабатывают тело и одежду человека антисептиками. Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о том, что в резиденциях главы государства в Москве и Московской области могли быть установлены такие.
«Это действительно так», — подтвердил сегодня Песков, отметив, что в Кремле их было установлено даже две штуки.
Он рассказал, что дезинфекционные туннели были установлены в Кремле и Ново-Огареве в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и назвал это оправданным и объяснимым.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 8,1 миллиона человек. В России число заболевших превысило 553,3 тысячи человек, число выздоровевших — 304,3 тысячи человек, число умерших — 7,4 тысячи человек.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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