Дезинфекционные туннели обрабатывают тело и одежду человека антисептиками. Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о том, что в резиденциях главы государства в Москве и Московской области могли быть установлены такие.

«Это действительно так», — подтвердил сегодня Песков, отметив, что в Кремле их было установлено даже две штуки.

Он рассказал, что дезинфекционные туннели были установлены в Кремле и Ново-Огареве в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и назвал это оправданным и объяснимым.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 8,1 миллиона человек. В России число заболевших превысило 553,3 тысячи человек, число выздоровевших — 304,3 тысячи человек, число умерших — 7,4 тысячи человек.