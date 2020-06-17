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Патрушев: Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание россиян 

Российская Газета 1 час назад
Патрушев заявил об атаке Запада на сознание россиян
Фото: ТАСС
В условиях цифровизации современного общества, на фоне деградации системы международных отношений и международной безопасности коллективный Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание российских граждан и наших соотечественников по всему миру, атакуя не только традиционные российские духовно-нравственные ценности, но и истинные, действительно общие для человечества ценности, подрывая устои государств.
При этом активно используются идеологические формулировки типа "конфликта цивилизаций". Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в статье, которую он написал для "Российской газеты" и которая будет опубликована в свежем номере "РГ".
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Политика , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , "Российская газета"
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