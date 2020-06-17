Патрушев заявил об атаке Запада на сознание россиян

В условиях цифровизации современного общества, на фоне деградации системы международных отношений и международной безопасности коллективный Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание российских граждан и наших соотечественников по всему миру, атакуя не только традиционные российские духовно-нравственные ценности, но и истинные, действительно общие для человечества ценности, подрывая устои государств.

При этом активно используются идеологические формулировки типа "конфликта цивилизаций". Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в статье, которую он написал для "Российской газеты" и которая будет опубликована в свежем номере "РГ".