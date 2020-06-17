Россияне прокомментировали отказ Белоруссии от российского газа 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, пугает ли их тот факт, что президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается найти замену российскому газу.

65% респондентов убеждены в том, что заявление Лукашенко о наличии возможности найти альтернативу российскому газу — обычная манипуляция для того, чтобы РФ снизила цены на газ.

10% опрошенных напуганы данной новостью. По их словам, нам (России. — Прим. ред.) очень важны отношения с белорусской стороной. Их пугает не только финансовая сторона, но и внешнеполитическая.

15% россиян спокойно восприняли данную новость. Они уверены в том, что сотрудничество с другой стороной (не с РФ) не принесет удовлетворительного результата.

В опросе приняли участие 6091 человек.

Белоруссия может найти альтернативу российскому газу. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Лукашенко совершил рабочую поездку в город Гродно. В ходе нее он оценил экономическую ситуации в Белоруссии как «жить можно».

Лукашенко заявил, что в мире хватает нефти, а цены на нее приемлемые. Также он отметил, что в мире хватает и природного газа, а его основные поставщики в настоящее время дерутся за право поставлять газ в Белоруссию.

«Альтернатива (российскому газу. — Прим. ред.) есть. Можно ее найти», — добавил глава государства.