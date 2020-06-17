Все новости на карте

По его словам, высказывание финского дипломата с упоминанием о готовности СССР в 1980-х начать переговоры по этому вопросу является ложным.

«Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей», — заявил Палажченко.

По мнению главы пресс-службы «Горбачев-фонда», автор книги имеет претензии к бывшему президенту Финляндии Мауно Койвисто и пытается его скомпрометировать.