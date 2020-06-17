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Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью 

Lenta.ru 40 минут назад
Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью. Об этом в среду, 17 июня, рассказал глава пресс-службы фонда Павел Палажченко, передает РИА Новости.
По его словам, высказывание финского дипломата с упоминанием о готовности СССР в 1980-х начать переговоры по этому вопросу является ложным.
«Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей», — заявил Палажченко.
По мнению главы пресс-службы «Горбачев-фонда», автор книги имеет претензии к бывшему президенту Финляндии Мауно Койвисто и пытается его скомпрометировать.
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Политика , Видео , Павел Палажченко , Михаил Горбачев , РИА Новости , Республика Карелия , Финляндия
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