Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью. Об этом в среду, 17 июня, рассказал глава пресс-службы фонда Павел Палажченко, передает РИА Новости.
По его словам, высказывание финского дипломата с упоминанием о готовности СССР в 1980-х начать переговоры по этому вопросу является ложным.
«Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей», — заявил Палажченко.
По мнению главы пресс-службы «Горбачев-фонда», автор книги имеет претензии к бывшему президенту Финляндии Мауно Койвисто и пытается его скомпрометировать.