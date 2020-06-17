В Кремле прокомментировали стычку на границе Китая и Индии

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В Кремле прокомментировали инцидент на границе Китая и Индии, где в результате стычки между военными несколько человек пострадали и погибли.

«Мы считаем, что это очень тревожное сообщение, но считаем, что две стороны в состоянии сами предпринять необходимые шаги, чтобы подобные ситуации не повторялись в дальнейшем», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Индия и Китай — это близкие партнёры Российской Федерации, которые являются союзниками, странами, «с которыми нас связывают очень тесные отношения».

Ранее стало известно, что несколько военнослужащих Индии погибли в результате столкновения с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.