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Горбачев высказался о готовности СССР отдать Карелию 

Вероника Полынина и ещё 11 7 минут назад
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии.
«Вообще, для меня это новость», — сказал Горбачев «Комсомольской правде», комментируя информацию, приведенную в книге дипломата, бывшего эксперта финского МИД Юкки Сеппинена.
Бывший президент СССР допустил, что «может быть, кто-то помимо нас делал что-то», и отметил, что лично он «абсолютно ничего» не предпринимал в этом направлении.
Раскрыт план Горбачева отдать Финляндии Карелию
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший сотрудник финского министерства иностранных дел Юкка Сеппинен в своей автобиографической книге заявил, что руководство СССР во главе с Михаилом Горбачевым всерьез готовилось начать переговоры с Финляндией о передаче ей Карелии. По словам дипломата, отчуждение российской территории могло произойти в 80-х — начале 90-х годов прошлого века.
Политика , Видео , Михаил Горбачев , МИД , Комсомольская правда , Республика Карелия , Финляндия
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