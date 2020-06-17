Горбачев высказался о готовности СССР отдать Карелию 

«Вообще, для меня это новость», — сказал Горбачев «Комсомольской правде», комментируя информацию, приведенную в книге дипломата, бывшего эксперта финского МИД Юкки Сеппинена.

Бывший президент СССР допустил, что «может быть, кто-то помимо нас делал что-то», и отметил, что лично он «абсолютно ничего» не предпринимал в этом направлении.

Как сообщал «Рамблер», ранее бывший сотрудник финского министерства иностранных дел Юкка Сеппинен в своей автобиографической книге заявил, что руководство СССР во главе с Михаилом Горбачевым всерьез готовилось начать переговоры с Финляндией о передаче ей Карелии. По словам дипломата, отчуждение российской территории могло произойти в 80-х — начале 90-х годов прошлого века.