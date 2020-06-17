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Совфед подготовит новые предложения по антикризисному плану 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Совфед подготовит предложения в антикризисный план
Фото: ТАСС
Совет Федерации подготовит новые предложения в антикризисный план правительства в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Правительство очень заинтересовано в диалоге с парламентариями, очень оперативно реагирует на те предложения, которые мы направляем. Но это только первый этап работы, мы, так сказать, сняли "первый слой". Президентом дано поручение доработать общенациональный план. Мы активно включились в эту работу и продолжаем ее", — сказала она на заседании Совфеда.
По словам Матвиенко, национальный план, который будет утверждён, не является "догмой", в него будут вноситься новые предложения.
"Я бы просила вас активно участвовать в этой работе. Это только начало, и эту работу надо продолжить", — отметила она, обращаясь к сенаторам.
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Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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