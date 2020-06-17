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Конференция по Договору по открытому небу состоится 6 июля 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Названа дата конференции по Договору по открытому небу
Фото: Wikimedia Commons
Конференция стран — участников Договора по открытому небу, где будет обсуждаться ситуация в связи с выходом из соглашения США, состоится 6 июля. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.
"Конференция намечена на 6 июля", — сказали в департаменте.
Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России.
Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.
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Политика , Майкл Помпео , Дональд Трамп , США
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