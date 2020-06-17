Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко: Все сенаторы сдали тесты на COVID-19 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Матвиенко: Все сенаторы сдали тесты на COVID-19
Фото: РИА Новости
Члены Совета Федерации и сотрудники аппарата сдали тесты на коронавирус, все результаты отрицательные. Об этом сообщила спикер Валентина Матвиенко, открывая пленарное заседание палаты в среду.
"Позавчера все сенаторы, сотрудники аппарата прошли тестирование. Докладываю вам: к счастью, все тесты отрицательные. У нас, слава богу, все здоровы, с чем я вас и поздравляю", — сказала она.
С момента введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса сенаторы и сотрудники аппарата сдают тесты перед каждый заседанием. За это время, по словам Валентины Матвиенко, в Совете Федерации переболели COVID-19 пять человек.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Российская Газета: последние новости
Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году Путин объяснил демократичность поправок к Конституции Путин объяснил демократичность поправок к Конституции В Кремле дали оценку отмене парадов в ряде регионов В Кремле дали оценку отмене парадов в ряде регионов
Политика , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
Друг рассекретил еще одну трагедию Корчевникова
Друг рассекретил еще одну трагедию Корчевникова
Собянин заявил о невозможности победить коронавирус
Собянин заявил о невозможности победить коронавирус
Названа причина гибели «Доктора Смерти»
Названа причина гибели «Доктора Смерти»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Видео
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение