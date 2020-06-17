Патрушев: Запад привык навязывать свое мировосприятие 

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Новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия. Идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором — либо вы принимаете "универсальные ценности", либо ваши ценности будут неправильными, аморальными.

Таким образом, по словам Патрушева, любые попытки стандартизировать российские или иные ценности под официально принятые "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии, направленной на разрушение традиционных систем ценностей в том или ином государстве.