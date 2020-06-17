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Мишустин отменил более 450 устаревших актов РСФСР и СССР 

Прайм и ещё 7 1 час назад
Мишустин отменил устаревшие акты РСФСР и СССР
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о признании более 450 устаревших актов РСФСР и СССР не действующими на территории РФ в рамках "регуляторной гильотины", соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Устаревшие документы и отдельные их положения утратят свою силу в 2020 и 2021 годах.
"Работа по отмене неактуальных норм ведется в рамках механизма "регуляторной гильотины"… Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе — правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам", — отмечается в сообщении кабмина.
Кроме того, аннулирован приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.
Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.
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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Минюст РФ
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