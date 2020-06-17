Мишустин отменил устаревшие акты РСФСР и СССР

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о признании более 450 устаревших актов РСФСР и СССР не действующими на территории РФ в рамках "регуляторной гильотины", соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Устаревшие документы и отдельные их положения утратят свою силу в 2020 и 2021 годах.

"Работа по отмене неактуальных норм ведется в рамках механизма "регуляторной гильотины"… Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе — правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам", — отмечается в сообщении кабмина.

Кроме того, аннулирован приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.