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Экс-дипломат рассказал о планах СССР при Горбачёве отдать Карелию Финляндии 

News.ru и ещё 1 13 минут назад
Раскрыт план Горбачева отдать Финляндии Карелию
Фото: globallookpress.com
Советский Союз под руководством Михаила Горбачёва был готов начать переговоры с Финляндией о передаче Карелии. Об этом рассказал в своей книге бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
По его слова, Карелия могла отойти соседнему государству в период с конца 1980-х по начало 1990-х годов, но этого не случилось из-за позиции президента Финляндии Мауно Койвисто, сообщает портал iltalehti.fi.
Сеппинен отмечает, что летом 1990 года политбюро ЦК КПСС решило согласиться на независимость прибалтийских республик, тогда же рассматривалась возможность передачи финской стороне Карелии. Якобы у СССР не было ресурсов на восстановление Выборга. Писатель рассказывает, что общался по этой теме с советником-посланником СССР в Хельсинки Львом Паузиным.
Также Сеппинен уверяет читателей, что следующая возможность получить Карелию у финской стороны якобы была уже во времена Бориса Ельцина. И опять оказался против этого Койвисто. Позицию своего президента Сеппинен объясняет тем, что тот опасался возможной конкуренции Карелии с западной частью страны.
Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь ещё в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом, — говорится в книге экс-дипломата.
Он вспомнил ещё один аргумент Койвисто. Президент страны считал, что дополнительные территории ей не нужны, поскольку «и сейчас не получается всю Финляндию заселить».
Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель и военный историк Александр Ширококрад заявил о вине первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. По его словам, он виноват в том, что дал независимость прибалтийским республикам, не обеспечив России связь с Калининградской областью. Историк отметил, что провал перестройки обусловлен отсутствием чёткой программы действий у властей.
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Комментарии 2
Политика , Михаил Горбачев , Борис Ельцин , МИД , КПСС , Республика Карелия , Финляндия
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