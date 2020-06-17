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Совфед выразил готовность к диалогу с парламентами всех стран 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Совфед готов к диалогу с парламентами всех стран
Фото: РИА Новости
Совфед выражает готовность к парламентскому диалогу с коллегами из всех стран, вне зависимости от возможных разногласий на межгосударственном уровне, говорится в заявлении, принятом сенаторами в среду.
"Совет Федерации подтверждает свою готовность к активизации связей с парламентами иностранных государств вне зависимости от имеющихся сложностей и разногласий в двусторонних отношениях, поскольку именно диалог, а не язык санкций и ультиматумов, является единственным способом решения наболевших сейчас проблем", — отмечается в документе.
Поздравляя коллег с Международным днем парламентаризма, сенаторы призывают парламенты иностранных государств объединить усилия для расширения межпарламентских связей, эффективной координации действий в поиске решений по ключевым вопросам международной повестки дня, "устранения препятствий на пути межгосударственного диалога в противовес применению силы и санкций, любых форм вмешательства во внутренние дела суверенных государств и давления на их демократические институты".
Законодатели также заявляют о необходимости парламентариям мира объединить усилия в противодействии угрозам и вызовам, которые стоят перед человечеством. "Совет Федерации… призывает парламенты иностранных государств объединить усилия для поиска совместных ответов на вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкивается человечество", — подчеркивается в обращении.
По мнению сенаторов, преднамеренные действия ряда государств, ратующих за некий "порядок, основанный на правилах", приводят к эрозии международного права, разрушению десятилетиями создававшейся системы международных соглашений в области контроля над вооружениями, в связи с чем вновь возникла реальная опасность ядерной конфронтации.
"По-прежнему существует угроза международного терроризма всему человечеству, в том числе ввиду наличия существующих противоречий между государствами, которые вносят наибольший вклад в борьбу с этим общим злом. Актуальными угрозами для глобальной стабильности также являются проблема изменения климата, распространение коронавирусной инфекции", — заявляют в Совфеде.
Сенаторы отмечают, что в этих условиях должны возрасти роль и значение международного парламентаризма и парламентской дипломатии, "призванных налаживать и поощрять диалог даже там, где связи по всем иным каналам прерваны или не развиваются".
В Совфеде уверены, что парламентаризм в современном мире стал не только важнейшим институтом политических систем подавляющего большинства государств мира, но и неотъемлемой составляющей международных отношений, и его креативный и миротворческий потенциал далеко не исчерпан.
Сенаторы также призывают международные парламентские организации, включая МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и другие объединить усилия в поиске совместных ответов на современные вызовы и угрозы.
"Интересам международного парламентаризма отвечает активное взаимодействие межпарламентских организаций с целью формирования и реализации единой повестки дня Межпарламентского Союза. Считаем недопустимым и опасным возведение искусственных барьеров на пути поступательного развития парламентаризма и межпарламентского диалога. Категорически осуждаем санкции против парламентариев, являющиеся формой грубого и массового нарушения прав их избирателей", — отмечается в заявлении Совфеда.
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Политика , ОБСЕ , Совет Федерации
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