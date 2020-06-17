Сенатор оценил предложение урезать новогодние праздники

Сенатор Сергей Калашников критично отнёсся к идее коллег сократить новогодние праздники до трёх дней. По его мнению, такое предложение не должно иметь права на жизнь.

С точки зрения экономики урезание праздников, может быть, и логично. Но с точки зрения человеческого отношения нельзя лишать людей уже ставших традиционными новогодних каникул.

Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо, — пояснил сенатор в интервью НСН.