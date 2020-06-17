Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор Калашников раскритиковал идею коллег сократить новогодние праздники 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Сенатор оценил предложение урезать новогодние праздники
Фото: News.ru
Сенатор Сергей Калашников критично отнёсся к идее коллег сократить новогодние праздники до трёх дней. По его мнению, такое предложение не должно иметь права на жизнь.
С точки зрения экономики урезание праздников, может быть, и логично. Но с точки зрения человеческого отношения нельзя лишать людей уже ставших традиционными новогодних каникул.
Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо, — пояснил сенатор в интервью НСН.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России могут сократить новогодние праздники. Такой законопроект направил в Минтруд глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он предложил в 2021 году урезать новогодние каникулы до 1–3 января.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
News.ru: последние новости
Саратовский губернатор назвал грязь и болота «изюминками» региона Саратовский губернатор назвал грязь и болота «изюминками» региона Назван способ защиты резиденции Путина от коронавируса Назван способ защиты резиденции Путина от коронавируса В Кремле рассказали о предстоящем формате Прямой линии Путина В Кремле рассказали о предстоящем формате Прямой линии Путина
Политика , Общество , Законопроекты , После праздников , Андрей Кутепов , Сергей Калашников , Минтруд , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Видео
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
01:35
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
Новости Москвы
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
01:32
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
Происшествия
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
01:21
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
Общество
«Миша отделается очень легко»
00:39
«Миша отделается очень легко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение