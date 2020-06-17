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Все подозрения в адрес российских властей в намерении якобы совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае они абсурдны и не соответствуют действительности», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее сообщалось, что СГБ Грузии задержала выходца из Ингушетии Васамбега Бокова, прибывшего, предположительно, с Украины, якобы для устранения скандального тележурналиста Георгия Габунии. На грузинском телеканале «Мтавари архи» («Главный канал»), где сейчас работает Габуния, считают, что стоять за «покушением» якобы мог глава Чечни Рамзан Кадыров . Власти Грузии поспешили выступить с обвинениями в адрес России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумкой сообщения грузинских официальных лиц и СМИ о готовящемся убийстве журналиста якобы по его заданию.