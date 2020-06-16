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Москва объяснила цель давления США на МУС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 52 минуты назад
Москва объяснила цель давления США на МУС
Фото: U.S. Army/Pfc. Denice Lopez
США пытаются давить на Международный уголовный суд с помощью санкций, чтобы скрыть преступления американских военных, заявил МИД России.
«США, напротив, явно пытаются повлиять на Суд — с целью не допустить преследования американских военных в рамках «афганского досье». И санкционное решение — лишь одно из подтверждений этому», — говорится в заявлении на сайте МИД.
Отмечается, что Вашингтон ратует за «борьбу с безнаказанностью», только когда эта борьба не затрагивает сами Соединенные Штаты и «может быть использована для оказания давления на правительство той или иной страны и вмешательства во внутренние дела».
«Очень показательное проявление политики двойных стандартов. А также хорошая иллюстрация активно продвигаемой американцами и их союзниками концепции «миропорядка, основанного на правилах», где США, видимо, уготована привилегия определять, по каким правилам следует жить остальному миру», — заявили в МИД.
Также подчеркивается, что попытки обвинить Россию в том, что она якобы использует МУС в своих интересах, беспочвенны.
«Российская Федерация не только не манипулирует Международным уголовным судом, но и в принципе никак не взаимодействует с ним, не осуществляет его финансирования, не принимает участия в его рабочих структурах и вообще не поддерживает с ним каких-либо контактов», — заявили в МИД.
Ранее ЕС потребовал от США изменить позицию по МУС.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее подписал указ, которым позволил вводить санкции против сотрудников МУС, непосредственно участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».
МУС выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа, а в Берлине выразили крайнюю обеспокоенность в связи с планами Вашингтона.
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Политика , Азия , Армия , В мире , Войска , Европа , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , США , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Москва
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