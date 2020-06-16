Кремль назвал условие открытия воздушных границ

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Москва оценила шансы на восстановление авиасообщения с Грузией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 39 минут назад
Полеты между Россией и Грузией вряд ли восстановятся в ближайшем будущем, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Иванов отметил, что международное авиасообщение может открыться только по принципу паритета, когда все участники авиационных конвенций согласятся возобновить полеты.
«Международные полеты могут открыться только тогда, когда большинство стран-участников всех конвенций и так далее одновременно согласятся возобновить эти полеты. Если одна страна будет против или две, а 10 за — ничего не произойдет», — сказал Иванов в беседе с ТАСС.
Он пояснил, что в СНГ полеты могут открыться на двусторонней основе.
«Если все страны СНГ, с кем у нас есть полеты (с Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще и вряд ли они возобновятся в ближайшее время), если те страны, с которыми авиасообщение было до пандемии, согласятся возобновить, то естественно в СНГ мы полетим в первую очередь», — сказал Иванов.
При возобновлении международного авиасообщения превалирующими должны быть меры эпидемиологической безопасности, добавил он.
Спецпредставитель главы государства уверен, что текущая ситуация в отрасли авиаперевозок не приведет к банкротству российских авиакомпаний.
«Я не ожидаю банкротств, в том числе и потому что количество российских авиакомпаний за последние 10 лет сократилось очень сильно и меня это радует: если вы помните, когда у нас была масса банкротств, я публично говорил, что до тех пор, пока авиакомпании-живопырки не уйдут с рынка, ничего хорошего не будет. (…) И, конечно, правительство моментально увидело проблемы огромной отрасли и они (авиакомпании) оказались в числе первых, кто получил очень серьезную финансовую поддержку. Именно поэтому я имею основание говорить, что банкротств я не жду, хотя финансовое положение крупных наших авиакомпаний очень тяжелое», — заключил он.
Напомним, массовые антироссийские протесты в Грузии вспыхнули в 2019 году после инцидента с российским депутатом Сергеем Гавриловым. Эти события привели к обострению отношений России и Грузии. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения между странами.
Минтранс сообщал, что перед возобновлением рейсов за рубеж авиакомпаниям предстоит наладить полеты внутри страны и восстановить внутренний туризм.
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Комментарии 29
Политика , Видео , Сергей Гаврилов , Сергей Иванов , Владимир Путин , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС , Грузия
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