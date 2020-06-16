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Кремль назвал условие открытия воздушных границ 

Вероника Полынина и ещё 2 26 минут назад
Авиасообщение с Грузией вряд ли возобновится в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает ТАСС.
По словам Иванова, международное авиасообщение может возобновиться лишь на принципах паритета.
«Международные полеты могут открыться только тогда, когда большинство стран-участников всех конвенций и так далее одновременно согласятся возобновить эти полеты. Если одна страна будет против или две, а 10 за — ничего не произойдет», — сказал Иванов.
Он отметил, что если России удастся договориться со странами СНГ о возобновлении полетов на принципах паритета, то авиасообщение с этими странами откроется в первую очередь.
Он также напомнил, что Грузия не входит в СНГ и авиасообщения с этой страной у России не было и до пандемии. По его словам, в ближайшее время возобновление полетов между Россией и Грузией вряд ли произойдет.
«В любом случае меры безопасности и здоровья должны быть превалирующими. Если в стране X заболевание коронавирусом на очень низком уровне и дальше идет на спад по статистике, значит у этой страны есть приоритет возобновления международного авиасообщения», — отметил Иванов.
Как сообщал «Рамблер», с 27 марта Россия на фоне пандемии коронавируса приостановила чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами. 8 июня правительство РФ издало постановление, разрешающее жителям России выехать за рубеж для ухода за родственниками, работы, учебы и лечения.
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Политика , Видео , Сергей Иванов , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Грузия
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