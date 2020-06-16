Кремль назвал условие открытия воздушных границ 

Авиасообщение с Грузией вряд ли возобновится в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов , передает ТАСС

По словам Иванова, международное авиасообщение может возобновиться лишь на принципах паритета.

«Международные полеты могут открыться только тогда, когда большинство стран-участников всех конвенций и так далее одновременно согласятся возобновить эти полеты. Если одна страна будет против или две, а 10 за — ничего не произойдет», — сказал Иванов.

Он отметил, что если России удастся договориться со странами СНГ о возобновлении полетов на принципах паритета, то авиасообщение с этими странами откроется в первую очередь.

Он также напомнил, что Грузия не входит в СНГ и авиасообщения с этой страной у России не было и до пандемии. По его словам, в ближайшее время возобновление полетов между Россией и Грузией вряд ли произойдет.

«В любом случае меры безопасности и здоровья должны быть превалирующими. Если в стране X заболевание коронавирусом на очень низком уровне и дальше идет на спад по статистике, значит у этой страны есть приоритет возобновления международного авиасообщения», — отметил Иванов.