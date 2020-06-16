Новогодние каникулы в 2021 году пустят под нож?

Новогодние праздники в 2021 году могут сократить для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19. Такой законопроект направил в Минтруд глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он отметил, что за первые полгода в стране насчитывается 147 нерабочих дней, при этом работодатели должны были платить зарплату сотрудникам.

Председатель комитета Совета Федерации по экономике Андрей Кутепов направил законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января на отзыв в Министерство труда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

Основанием для сокращения выходных дней в январе служит длительный период нерабочих дней, прошедший в России весной из-за пандемии коронавируса.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в законопроекте.

По словам сенатора, такое сокращение будет актуально только для 2021 года. Кутепов напомнил, что с 30 марта по 3 апреля 2020 года президентским указом был установлен режим нерабочих дней с сохранением заработной платы сотрудникам. Впоследствии режим продлевался до 30 апреля. Также нерабочими были и майские праздники — с 6 по 8 число месяца. При этом режим нерабочих дней не учитывался как отпуск.

Фактически за первые полгода 2020-го количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом. Кутепов также добавил, что ряд предприятий и организаций не вышли на работу и после майских праздников — снятие ограничений в разных регионах проходит по-разному и поэтапно.

В начале мая президент РФ Владимир Путин отметил, что выход из ограничений не может быть одномоментным: «нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом».

По итогам совещания президент подписал указ о порядке продления ограничительных мер. Согласно его тексту, в регионах может приостанавливаться деятельность организаций вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе и деятельность ИП. Указ также содержит пункты, которые распространяются на системообразующие, научные и образовательные организации.

По словам президента, принятые властями меры позволили «затормозить, замедлить развитие эпидемии». На момент начала мировой эпидемии в России были хуже стартовые условия, чем в США и европейских странах. В стране не было ни достаточного запаса медицинских масок, ни тестов для выявления болезни. Коек в стационарах также не хватало.

Однако, как отмечает глава государства, принятые меры позволили получить ресурс времени, который был использован для повышения готовности системы здравоохранения. Несмотря на постепенное снятие ограничений, государство не прекращает принятые ранее меры поддержки населения. Более того, президент анонсировал ряд новых мер.

«Вместе с тем, сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», — пояснил Путин свое решение.

12 января экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить новогодние каникулы и другие «длинные выходные» в России. По словам политика, народ в это время «бездельничает», а многие уходят в продолжительный запой. Он добавил, что выходные дни января и мая имеет смысл распределить более равномерно «по календарю».

Он также напомнил, что в 1980-х, когда он руководил страной, «длинных выходных» практически не существовало и это «сказывалось на жизни общества положительно».

Схожее мнение выражал ранее и депутат Государственной Думы , экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко . По его словам, в большинстве российских городов «нет развлечений», поэтому все свободное время на каникулах население тратит на «бдение перед телевизором», а также чревоугодие и злоупотребление спиртными напитками.

Парламентарий предложил сократить продолжительность новогодних праздников, поскольку от этого «страдает экономика страны» — Россия связана с европейскими странами, где после встречи Нового года люди уже выходят на работу.