В Госдуме оценили идею с сокращением новогодних каникул 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что председатель комитета Совета Федерации России по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и направил на отзыв в Министерство труда и социальной защиты России проект закона, подразумевающий сокращение новогодних каникул в 2021 году.

Сенатор предлагает сделать рабочими 4-6 и 8 января. Он мотивировал необходимость принятия такого решения тем, что в 2020 году в России будет на 20% больше нерабочих дней из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Эти пьяные каникулы уже никому не нужны», — убежден Коломейцев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

При этом он назвал ущерб от самоизоляции безвозвратным.

В свою очередь, Починок, председатель комиссии ОП по социальной политике и трудовым отношениям, назвала предложение Кутепова достаточно странным и лишенным большого экономического смысла. По ее словам, четыре дня не компенсируют потери экономики с точки зрения производительности труда.