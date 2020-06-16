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В Госдуме оценили идею с сокращением новогодних каникул 

Артём Кульша 1 час назад
В Госдуме оценили идею с сокращением новогодних каникул
Фото: РИА Новости
Сокращение новогодних каникул ради компенсации ущерба, который экономике России нанесла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, лишено смысла. Об этом депутат Госдумы Николай Коломейцев и член Общественной палаты (ОП) России Наталья Починок заявили «Взгляду».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что председатель комитета Совета Федерации России по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и направил на отзыв в Министерство труда и социальной защиты России проект закона, подразумевающий сокращение новогодних каникул в 2021 году.
Сенатор предлагает сделать рабочими 4-6 и 8 января. Он мотивировал необходимость принятия такого решения тем, что в 2020 году в России будет на 20% больше нерабочих дней из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Эти пьяные каникулы уже никому не нужны», — убежден Коломейцев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
При этом он назвал ущерб от самоизоляции безвозвратным.
В свою очередь, Починок, председатель комиссии ОП по социальной политике и трудовым отношениям, назвала предложение Кутепова достаточно странным и лишенным большого экономического смысла. По ее словам, четыре дня не компенсируют потери экономики с точки зрения производительности труда.
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Политика , Общество , Николай Коломейцев , Андрей Кутепов , Наталья Починок , Госдума , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд"
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