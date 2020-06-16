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Пушков рассказал о растущих проблемах в отношениях между США и Германией 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Пушков рассказал о проблемах в отношениях США и Германии
Фото: РИА Новости
"Размежевание" между США и Германией углубляется, написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков, отметив, что в Бундестаге большинство выступает за завершение строительства "Северного потока — 2" и считает, что санкции США недопустимы и от них нужно защищаться.
""Уставшему гегемону"" не хватает влияния побудить Берлин отказаться от проекта, а грубое давление раздражает", — пояснил сенатор.
При этом, по словам Пушкова, МИД Германии ставит вопрос шире. Он отметил, что произошел сдвиг, а уготовленная США для союзников доктрина "ограниченного суверенитета" уже не воспринимается как нечто безусловное.
Сенатор напомнил, что МИД Германии объявил экстерриториальные санкции США неприемлемыми. Также по словам Пушкова, один депутат бундестага обвинил Соединенные штаты в политике гегемонии, другой — в "двойной морали", так как США "закупают нефть у русских".
"Странно, что всего этого в бундестаге прежде не замечали. Но вот — заметили", — подытожил он.
В конце 2019 года США приняли оборонный бюджет на 2020 год. В нем предусматривались санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Германия критиковала эти ограничения.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Против проекта выступают США, Украина и ряд европейских стран.
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Политика , Алексей Пушков , МИД , Бундестаг
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