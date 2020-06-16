Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде обсудят голосование по поправкам 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Совфеде обсудят голосование по поправкам
Фото: РИА Новости
На площадке Совета Федерации 18 июня пройдет видеоконференция с соотечественниками, касающаяся предстоящего голосования по поправке в Конституцию РФ, заявил замглавы международного комитета СФ Андрей Климов.
"В Совете Федерации 18 июня пройдет видеоконференция, на которой с участием наших соотечественников, представителей МИД, ЦИК будет обсуждаться предстоящее голосование по поправке в Конституцию РФ", — сказал Климов во вторник в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
По словам сенатора, будет организовано общение с крупными диаспорами российских соотечественников за рубежом, обладателями российских паспортов.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Последние новости
Названы отменившие парады Победы российские города Названы отменившие парады Победы российские города Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Политика , Андрей Климов , МИД , Совет Федерации , Центризбирком России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
Видео
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
01:10
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение