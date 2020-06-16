В Совфеде обсудят голосование по поправкам 

На площадке Совета Федерации 18 июня пройдет видеоконференция с соотечественниками, касающаяся предстоящего голосования по поправке в Конституцию РФ, заявил замглавы международного комитета СФ Андрей Климов.
"В Совете Федерации 18 июня пройдет видеоконференция, на которой с участием наших соотечественников, представителей МИД, ЦИК будет обсуждаться предстоящее голосование по поправке в Конституцию РФ", — сказал Климов во вторник в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
По словам сенатора, будет организовано общение с крупными диаспорами российских соотечественников за рубежом, обладателями российских паспортов.