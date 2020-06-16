В Кремле дали оценку активности НАТО у границ РФ 

Россия вынуждена принимать меры по усилению собственной безопасности на фоне приближения военной инфраструктуры НАТО к государственным границам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Так помощник главы государства прокомментировал информацию о том, что Украина стала партнером Североатлантического альянса с расширенными возможностями, сообщает РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что была достигнута договоренность с НАТО о предоставлении стране статуса "партнера с расширенными возможностями".

Песков, комментируя новость, заявил, что партнерство Украины с НАТО не поспособствует усилению уровня безопасности в Европе. По его словам, Кремль всегда внимательно отслеживает активность вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от российских границ. В связи с этим властям приходится усиливать безопасность страны, подчеркнул представитель национального лидера.

Он также отметил, что альянс изначально был создан как «механизм конфронтации», поэтому за его деятельностью необходимо наблюдать, особенно когда НАТО «абсорбирует в себе новые страны».